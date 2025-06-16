Генпрокуроры России и Венесуэлы подписали программу сотрудничества

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава надзорного ведомства Венесуэлы Тарек Вильям Сааб подписали программу сотрудничества в ходе встречи в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В своей речи Краснов отметил поступательное наращивание взаимодействия между ведомствами двух стран. По его словам, этому способствовало заключенное в апреле 2024 года соглашение о сотрудничестве, заложившее «необходимую правовую базу».

Краснов подчеркнул, что углубление двустороннего сотрудничества в этой сфере служит знаковым аспектом для укрепления партнерства России и Венесуэлы.

Генпрокурор добавил, отметил, что расширение взаимодействия в научно-образовательной сфере особое значение, и выразил готовность принять в Университете прокуратуры России коллег из Венесуэлы для получения высшего образования и повышения квалификации студентов.

Ранее Краснов встретился с президентом Лаоса.