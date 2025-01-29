Итальянский журналист Лучиди получил российское гражданство

Шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, военный корреспондент Андреа Лучиди получил российское гражданство. Об этом сообщил ТАСС .

«Для меня очень важно, уже будучи гражданином России, освещать события в России для аудитории Запада в том числе», — заявил журналист.

Он поблагодарил российские власти, в частности, сотрудников Министерства внутренних дел, за содействие.

Лучиди попросил президента Владимира Путина предоставить ему гражданство в ноябре. Он заявил, что боится возвращаться в Италию, где его называют «агентом Кремля», и хочет остаться в России, ставшей для него вторым домом.

В декабре гражданином России стал другой итальянец — театральный режиссер Джанкарло дель Монако.