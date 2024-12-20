Театральный режиссер Джанкарло Дель Монако получил российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство театрального режиссера Джанкарло Дель Монако. Документ опубликовали на сайте правовой информации .

Тем же указом российское гражданство получили еще 22 человека.

Дель Монако родился в 1943 году в Венеции. За карьеру поставил более 100 опер в крупнейших театрах мира, включая Метрополитен-оперу, работал с ведущими мировыми дирижерами, в том числе с Валерием Гергиевым. Последний и пригласил его в Россию поставить оперу «Риголетто» в Большом театре.

Ранее о желании получить российский паспорт заявил выдающийся кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица. Кроме гражданства Сербии, у него также есть французское. После этого представители движения «Ветераны России» обратились к Путину с просьбой предоставить режиссеру гражданство.