IT-эксперт Силаев предупредил о новом виде мошенничества с налоговыми декларациями

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев сообщил сайту Lenta.ru о новом способе обмана россиян. В период подачи налоговых деклараций мошенники активизируются и пытаются заманить людей в свои сети.

По словам эксперта, основным инструментом злоумышленников является фишинг, который маскируется под официальные коммуникации. Жертва получает письмо или сообщение от ФНС, Пенсионного фонда или налогового инспектора, в котором говорится о переплате, недоплате или пенях по налоговым начислениям.

«Нужно срочно "актуализировать данные". Ссылка в таком сообщении ведет на безупречно подделанный сайт-клон, где у вас попросят ввести логин, пароль, данные карты или паспорта», — цитирует Силаева kp.ru.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалист посоветовал проверять информацию на сайте gosuslugi.ru. Также стоит помнить, что адрес фишингового сайта может отличаться одной буквой или использовать другой домен. Кроме того, мошенники часто пытаются торопить с принятием решения.