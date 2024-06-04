Исследователя Арктики Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с депутатом Госдумы, знаменитым исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщило РИА «Новости» .

Тело ученого утром 4 июня привезли в храм Христа Спасителя. Обряд отпевания в Преображенской церкви провел викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност, затем состоялась траурная церемония. У входа в здание выстроилась очередь.

Проститься с Чилингаровым пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие. Президент России Владимир Путин прислал траурный венок. Усопшего похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

Чилингаров умер в возрасте 84 лет после тяжелой болезни. В Госдуме его смерть назвали большой утратой.