Испанская телезвезда стала бабушкой благодаря биоматериалу умершего сына
Испанская актриса и телеведущая Ана Обрегон воспитывает внучку, которая появилась на свет с помощью замороженного биоматериала ее умершего сына Алесса Лекио. Об этом сообщило издание Mirror.
Девочка по имени Анита Сандра родилась в США в марте 2023 года от суррогатной матери. На такой шаг Обрегон пошла после смерти сына, который скончался в 2020 году в возрасте 27 лет от саркомы Юинга.
Телезвезда называет себя бабушкой-матерью и признается, что рождение ребенка помогло ей пережить тяжелую утрату.
«Сегодня исполняется три года с тех пор, как я родилась заново, когда впервые обняла тебя. Сделав это, я также обняла частичку твоего отца», — написала актриса.
Как отметили журналисты, реализовать это решение в Испании было невозможно, поскольку суррогатное материнство там запрещено законом. Поэтому Обрегон отправилась в США.
Она отметила, что незадолго до смерти сын говорил родителям, что хотел бы стать отцом, и даже выбрал имя для будущего ребенка.
