Испанская телезвезда стала бабушкой благодаря биоматериалу умершего сына

Испанская актриса и телеведущая Ана Обрегон воспитывает внучку, которая появилась на свет с помощью замороженного биоматериала ее умершего сына Алесса Лекио. Об этом сообщило издание Mirror .

Девочка по имени Анита Сандра родилась в США в марте 2023 года от суррогатной матери. На такой шаг Обрегон пошла после смерти сына, который скончался в 2020 году в возрасте 27 лет от саркомы Юинга.

Телезвезда называет себя бабушкой-матерью и признается, что рождение ребенка помогло ей пережить тяжелую утрату.

«Сегодня исполняется три года с тех пор, как я родилась заново, когда впервые обняла тебя. Сделав это, я также обняла частичку твоего отца», — написала актриса.

Как отметили журналисты, реализовать это решение в Испании было невозможно, поскольку суррогатное материнство там запрещено законом. Поэтому Обрегон отправилась в США.

Она отметила, что незадолго до смерти сын говорил родителям, что хотел бы стать отцом, и даже выбрал имя для будущего ребенка.

