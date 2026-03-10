Китаянка родила ребенка в 63 года после семейной трагедии

Жительница города Сунъюань в Китае родила дочь в 63 года, решившись на беременность после смерти единственного сына. Об этой истории рассказало издание Need To Know .

Сын женщины умер от рака в 35 лет. Она призналась, что не думала бы о рождении еще одного ребенка, если бы после него остались внуки. Однако, как рассказала китаянка, после смерти наследника она почувствовала, что должна снова стать матерью.

Родные и врачи пытались отговорить ее от этого шага, но она настояла на своем. Для беременности женщина воспользовалась процедурой ЭКО, а через девять месяцев родила здоровую девочку.

«Я просто чувствовала, что мой ребенок должен вернуться», — сказала она.

Врачи заявили, что состояние здоровья роженицы оказалось лучше, чем у некоторых более молодых женщин. При этом сама китаянка рассчитывает, что сможет вырастить дочь: ее родители до сих пор живы, и это дает ей надежду на долгие годы вперед. Вместе с тем женщина продумала и запасной вариант. Она договорилась с племянником, что в случае ее смерти он заберет девочку к себе.

В России тем временем удивляют не возрастом, а количеством. В роддоме Дубны 39-летняя женщина родила двойню и стала мамой в 11-й раз. В семье, где уже растут девять детей, появились мальчик и девочка.