Подорвавшего железную дорогу под Рязанью обвинили в совершении 9 преступлений

Фото: Freepik

Подорвавшего в 2023 году железную дорогу в Рязанской области Руслана Сидики обвинили в совершении девяти тяжких преступлений. Информацию об этом разместили в судебных документах, их содержание передало РИА «Новости».

«Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», — написали в документах.

Его заподозрили в прохождении обучения для совершения теракта и предъявили обвинения в исполнении террористической деятельности в составе группы лиц. Кроме того, ему вменили эпизоды незаконного изготовления взрывчатки.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что Сидики признал вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что за теракт должен был получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов.

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