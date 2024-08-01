Подорвавший пути под Рязанью мужчина обратился в посольство Италии

Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области, обращался в посольство Италии за помощью. Об этом сообщил РИА «Новости» информированный источник.

«Сидики и его защита обращались в итальянское посольство, чтобы ему оказали консульскую помощь, хотели, чтобы консул посетил его в следственном изоляторе», — рассказал он.

У обвиняемого, помимо российского, есть итальянское гражданство, а также родственники за границей. Ранее Сидики предъявили обвинения в девяти особо тяжких преступлениях.

Он признал вину и раскаялся в содеянном, рассказав, что украинские спецслужбы пообещали ему за теракт 15 тысяч долларов, а также подданство Великобритании.

Кроме того, он признался в атаке на военный аэродром Дягилево, находящийся в том же регионе, с помощью квадрокоптеров.