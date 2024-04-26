ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%: причины, когда начнут понижать | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 19:03 Снова 16%. Когда в России начнут снижать ключевую ставку Инвестсоветник Хайдер: не факт, что ЦБ сможет достичь инфляции 4% к 2025 году Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Совет директоров Центрального банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Также глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ стремится к годовой инфляции 4,3-4,8% в 2024-м, а к 4% страна придет к следующему году. Когда начнут опускать ключевую ставку, как она влияет на инфляцию и курс рубля — в материале 360.ru.

Далее — прямая речь.

1 Максим Чирков, экономист С моей точки зрения, ЦБ использует достаточно эффективный инструмент для сдерживания инфляции — ключевую ставку. Отход от цели в 4% на 2024 год объясняется тем, что в настоящее время в мире сложилась ситуация с высокой инфляцией. И России сложно от этого изолироваться. Но я ожидаю, что прогноз Центрального банка сбудется. Уже сейчас видно, что не только ключевая ставка используется для подавления инфляции. В частности, еще есть обязательная продажа валютной выручки компаниями из некоторых отраслей. В совокупности усилия госорганов и ЦБ способны в среднесрочной перспективе привести инфляцию к 4%. Но сроки исполнения данной задачи не могут быть слишком короткими, поскольку мировая инфляция остается высокой и рост стоимости разных товаров, к сожалению, давит на цены в России. Freepik

2 Юлия Хайдер, инвестиционный советник в реестре Банка России № 161 Жесткая политика Центробанка замедляет кредитование, снижает спрос и потребление товаров. Рублевые депозиты с высокими ставками под 14-16%, где сейчас еще можно разместить деньги, поддерживают привлекательность сбережений в рублях. Все это направлено на снижение инфляции в России. При текущей инфляции в 7-8% говорить о том, что таргет 4,3-4,8% будет достигнут, пока не приходится. Тем более Банк России не раскрывает, за счет чего будут достигнуты такие показатели. Maksim Konstantinov / Global Look Press ЦБ сохранил ставку 16%, которую впервые установил в марте 2024 года. Тогда на заседании говорилось, что снижение произойдет не ранее июля 2024 года. Конечно, высокая ставка снижает привлекательность ипотеки. Опыт первого квартала этого года показал, что ожесточение льготного ипотечного кредитования может привести к замедлению роста цен на недвижимость. В то же время на фоне понижения спроса застройщики будут вынуждены более аккуратно индексировать цены. Сейчас фактическая инфляция составляет 16%. Мы не ожидаем, что сохранение ставки повлияет на рост или снижение цен. Пока есть льготные ипотеки, ключевая ставка мало влияет на стоимость жилья. Nikolay Gyngazov / Global Look Press

3 Михаил Сидоров, предприниматель, инвестор Ключевая ставка обязательно будет расти, только у льготников и IT-специалистов она будет другая. Потому что это вопрос демографии. А все остальные не настолько необходимы государству: те, кто хочет приобрести второе, третье, пятое жилье. Если ЦБ будет понижать ставку, то рубль ослабеет. И шаг Центробанка по сохранению ставки — это попытка сохранить курс национальной валюты.

Следующее заседание совета директоров ЦБ России состоится 7 июня.