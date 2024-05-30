Ирине Винер вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством». Церемония состоялась в Кремле .

Винер поблагодарила Путина и отметила, что россияне должны грудью стоять за спиной главы государства.

«Есть такое выражение: „Помазанник Божий“. Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда», — сказала глава ВФХГ.

Винер руководит федерацией с 2008 года. При ней десятки российских гимнасток становились победителями и призерами Олимпийских игр.

Путин также вручил звезду Героя России ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову. Недавно мужчина отметил 100-летний юбилей.