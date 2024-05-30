Ирине Винер вручили орден «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил Винер орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством». Церемония состоялась в Кремле.
Винер поблагодарила Путина и отметила, что россияне должны грудью стоять за спиной главы государства.
«Есть такое выражение: „Помазанник Божий“. Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда», — сказала глава ВФХГ.
Винер руководит федерацией с 2008 года. При ней десятки российских гимнасток становились победителями и призерами Олимпийских игр.
Путин также вручил звезду Героя России ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову. Недавно мужчина отметил 100-летний юбилей.