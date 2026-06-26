Инженер лаборатории горных технологий Ксения Попова поделилась опытом работы в золотодобыче

Инженер лаборатории горных технологий «Полюс Проекта» Ксения Попова поделилась своим опытом работы в золотодобыче, объяснив, почему она выбрала эту отрасль и чем реальная работа отличается от учебных задач. Историю россиянки рассказал сайт prmira.ru .

Несмотря на то что горная промышленность со стороны может показаться сугубо технической и лишенной романтики — с ее карьерами, тяжелой техникой и строгими расчетами безопасности, — именно здесь молодые специалисты сталкиваются с самыми сложными и нестандартными вызовами.

Ксения пришла в сферу осознанно, мотивированная тем, что золото остается ключевым стратегическим ресурсом, а процесс его добычи год от года становится все сложнее из-за снижения содержания металла в руде и увеличения глубины карьеров. Это требует внедрения точных инженерных решений. Ее профессиональный интерес зародился во время производственной практики в 2023 году, когда она впервые применила специализированное программное обеспечение для проектирования буровзрывных работ.

Этот опыт пробудил у нее стремление глубже изучать технологии моделирования и оптимизации производственных процессов, которые она теперь осваивает в Дирекции горных технологий.