Инвестор Жевак отметила, что развитие космической отрасли будет определяться расширением коммерческих сервисов

Космическая сфера стремительно развивается и выходит за рамки государственных программ и научных исследований. Сейчас она превращается в один из наиболее перспективных сегментов мировой экономики. Вокруг космической отрасли формируется масштабная коммерческая экосистема, которая охватывает связь, навигацию, обработку данных, искусственный интеллект и логистику, пишет Daily Moscow .

По оценкам международных аналитиков, объем мировой космической экономики уже превышает 600 миллиардов долларов. Основной рост обеспечивают не производители ракет и спутников, а сервисы, развивающиеся на базе космической инфраструктуры.

Экономист, предприниматель и инвестор Елена Жевак считает, что многие участники рынка пока недооценивают масштаб происходящих изменений. Она приводит пример с акциями Apple, которые когда-то не увидела перспективными, и подчеркивает, что самые значимые инвестиционные возможности редко выглядят очевидными на раннем этапе.

Современная космическая отрасль уже давно не ограничивается полетами. В числе ключевых направлений — спутниковая связь, глобальный интернет, высокоточная навигация, дистанционное зондирование Земли, климатический мониторинг, обеспечение безопасности, а также решения для транспорта, сельского хозяйства, энергетики и страхования.

По мнению Жевак, наибольшая добавленная стоимость формируется вокруг новой инфраструктуры. Она отмечает, что самые успешные компании появляются не только среди разработчиков технологий, но и среди тех, кто строит вокруг них полноценную экосистему продуктов и сервисов.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие космической отрасли будет определяться не количеством запусков, а расширением коммерческих сервисов.