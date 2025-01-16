Инвалиду в Красноярске вернули изъятый приставами спецавтомобиль

Судебные приставы изъяли у инвалида без ноги специально оборудованную машину в счет долга перед банком. Вернуть транспортное средство помогла прокуратура Красноярского края, сообщила пресс-служба ведомства.

Пенсионер с инвалидностью второй группы пожаловался на действия приставов в сентябре 2024 года. Он рассказал сотрудникам надзорного органа, что у него забрали автомобиль, в котором мужчина нуждается постоянно из-за протеза на ноге.

Выяснилось, что пенсионер задолжал банку 170 тысяч рублей. Взыскивать сумму могли постепенно из ежемесячной пенсии, однако приставы обратили взыскание на авто стоимостью 800 тысяч.

«Прокуратура оперативно подключилась и внесла свое представление в региональное управление службы судебных приставов. Продажа была приостановлена, арест с автомобиля снят и возвращен его владельцу», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Госдуме поставили под сомнение необходимость переосвидетельствования инвалидов без конечностей. Минздрав и Минтруд попросили парламентариев объяснить, зачем эту процедуру проходить людям, перенесшим ампутацию.