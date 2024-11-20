Необходимость переосвидетельствования инвалидов без конечностей поставили под сомнение

Минздрав и Минтруд попросили объяснить необходимость проходить процедуру переосвидетельствования инвалидам с ампутированными конечностями. Обращение главам ведомств Михаилу Мурашко и Антону Котякову направила депутат от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, сообщил ТАСС .

Во время круглого стола в Госдуме к парламентарию поступили обращения от оставшихся без рук или ног. Инвалиды поинтересовались, можно ли отменить переосвидетельствование учреждениями медико-социальной экспертизы.

Горячева напомнила, что порядок и условия признания граждан инвалидами устанавливает правительство. В действующих правилах упоминают первую, вторую или третью группу инвалидности, а для несовершеннолетних предусмотрена категория «ребенок-инвалид».

Переосвидетельствование инвалиды первой группы должны проходить дважды в год, второй и третьей — один раз в 12 месяцев, а дети-инвалиды — единожды в течение срока, на который ребенка отнесли к этой категории.

Депутат попросила оба министерства подготовить разъяснения по вопросу, чтобы избежать двойственности в трактовке текста постановления кабмина на этот счет и уточнить необходимость переосвидетельствования для тех, кто лишился конечностей.