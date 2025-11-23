Институт Пушкина назвал самое популярное слово в 2025 году

Главным словом 2025 года стала «победа». На второе и третье места в рейтинге попали «нейросеть» и название национального мессенджера MAX, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина.

в список для голосования вошли имена собственные, ключевые понятия из области технологий, а также актуальные понятия общественно-политической сферы.

«Выбор слова „победа“ в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным. В уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне», — уточнили в вузе.

Для россиян это слово воплощает подвиг народа, его героизм и стойкость, отраженные в литературе, кинематографе и песнях, звучащих в каждой семье. Кроме того, оно происходит от старославянского глагола «побѣдити», восходящего, в свою очередь, к слову «бѣдити» в значении «убеждать».

Что касается нейросети, то она становилась словом года в 2023 году. Тот факт, что она попала в топ-3 в этом году говорит о том, что технологии ИИ становятся ключевыми концептами современности.

Кроме того, в список попали такие слова, как «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник» и «генерировать».

Ранее Институт Пушкина сообщал, что самое длинное слово в русском языке — это прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновый», состоящее из 55 букв.