Самым длинным словом русского языка стало прилагательное из 55 букв

На звание самого длинного слова в русском языке может претендовать прилагательное, состоящее из 55 букв. Об этом сообщил РИА «Новости» заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

«Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное „тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновый“ — 55 букв», — сказал Катышев.

Это слово используется в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

Русский язык легко усваивает сложные и многокомпонентные слова.

«Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой», — отметил эксперт.

Книга рекордов Гиннесса сообщает, что в 2003 году самым длинным словом в русском языке считалось «превысокомногорассмотрительствующий», состоящее из 35 букв. До этого самым длинным было прилагательное в косвенном падеже — «рентгеноэлектрокардиографический».

«Такие слова встречаются редко. Чаще всего россияне используют самые короткие: союзы, предлоги и частицы. Многие из них состоят из одной буквы», — подытожил Катышев.

