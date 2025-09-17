Автоэксперт Кадаков рассказал об изменениях расчета утильсбора с 1 ноября

С 1 ноября правила расчета утилизационного сбора могут претерпеть существенные изменения. Минпромторг РФ предложил учитывать при расчете не только объем двигателя, но и его мощность. При этом льготные ставки сохранятся для автомобилей мощностью менее 160 лошадиных сил. Автоэксперт Максим Кадаков рассказал «Звезде» , что с 1 ноября утильсбор будет рассчитываться на основе обоих параметров — мощности и объема двигателя.

«С первого ноября утилизационный сбор будет считаться одновременно по мощности и общему объему двигателя. Смысл в том, что чем больше объем двигателя и выше его мощность, тем больше будет утилизационный сбор», — пояснил Кадаков.

Кадаков также привел пример с популярным кроссовером, для которого дилеры сейчас платят 667 тысяч рублей утильсбора. С 1 ноября сумма увеличится до 950 тысяч рублей, а с января 2027 года составит 1 600 000 рублей.