Иноагента Яшина объявили в федеральный розыск

МВД объявило иноагента и бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина* в федеральный розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе данных ведомства, сообщил «Интерфакс» .

«Илья Валерьевич Яшин*, 1983 года рождения, разыскивается по статье УК», — отметили в карточке.

По какой именно статье разыскивают Яшина*, в ведомстве не пояснили.

Ранее его обвинили в распространении фейков про ВС России. В декабре 2022 года Московский суд приговорил иноагента к 8,5 года тюрьмы за использование недостоверных материалов о событиях в Буче. Летом 2024 года он вышел на свободу в рамках сделки по обмену заключенными.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал свое мнение об оппозиционерах, которые покинули Россию. Он назвал их оторванными от страны. По его словам, релоканты не имеют никакого отношения к России, как и она к ним.