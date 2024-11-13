Песков назвал оппозиционеров-релокантов оторванными от России

Мнение релокантов-оппозиционеров не вызывает в России никакого интереса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Ранее стало известно, что Юлия Навальная, Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза* планируют провести в Берлине антироссийскую демонстрацию. Песков назвал их «людьми, чудовищно и окончательно оторванными от своей страны».

«И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним», — заявил пресс-секретарь президента.

Яшин* и Кара-Мурза* вышли на свободу в августе в ходе масштабного обмена заключенными между Россией, США и другими странами.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов