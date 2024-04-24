Имущество Блиновских выставили на продажу | 360°

Общество 24 апреля 2024, 17:08 Имущество Блиновских выставили на продажу Адвокат Сальникова: имущество семьи Блиновской продадут для погашения долгов Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Имущество семьи блогера Елены Блиновской выставили на продажу для погашения задолженности по налогам. Об этом на выходе из здания суда сообщила адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова. Ее слова передал корреспондент РИА «Новости».

«На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку», — рассказала Сальникова.

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По ее словам, данные о лотах можно найти в открытых источниках на соответствующих ресурсах.

Сегодня, 24 апреля, Мосгорсуд продлил срок содержания Блиновской в СИЗО на три месяца, несмотря на то что защита рассчитывала на домашний арест: супруг «королевы марафонов» отправился в зону СВО и четверо детей пары остались без попечения родителей. Более того, блогер заявила о готовности возместить причиненный государственному бюджету ущерб.

В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, от налогов они скрыли свыше 900 миллионов рублей, из которых свыше 700 миллионов легализовали.