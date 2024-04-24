Блиновская захотела возместить неуплаченные налоги | 360°

Криминал 24 апреля 2024, 14:24 Блиновская захотела возместить неуплаченные налоги Адвокат Сальникова: Блиновская готова погасить ущерб в размере более 900 млн РИА «Новости»

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Обвиняемая в неуплате более 900 миллионов рублей налогов блогер Елена Блиновская заявила о готовности погасить причиненный государственному бюджету ущерб. Об этом во время заседания в Московском городском суде сообщила адвокат Наталия Сальникова, ее слова привел ТАСС.

«Елена Олеговна намерена погасить ущерб. Для этого у нас есть разрешение следствия о снятии ареста с части имущества Блиновской», — сказала правозащитник.

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Сторона следствия отметила, что супруг Блиновской отправился в зону спецоперации и намеренно оставил детей без попечения родителей.

Следователь запросил продлить арест блогеру, эту позицию поддержала представитель прокуратуры.

«У Блиновский желание погасить недоимку возникло только после изменения ей меры пресечения», — добавила она.

Ранее стало известно, что большую часть времени в СИЗО Блиновская изучает законодательство по теме специальной операции.