Блиновской продлили арест | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:34 Блиновской продлили арест Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской до 26 июля РИА «Новости»

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Мосгорсуд продлил меру пресечения блогеру Елене Блиновской. Она останется под стражей до 26 июля, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на более чем 918 миллионов рублей, а также в легализации прибыли, полученной преступным путем, на сумму свыше 700 миллионов рублей.

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Блогерша после суда захотела возместить неуплаченные налоги. Для этого с части ее имущества нужно будет снять арест.

Супруг «королевы марафонов» Алексей Блиновской отправился в зону спецоперации в Донбасс. Бизнесмен закупил на 50 миллионов рублей дроны для нужд российской армии. Накануне он пожаловался на принуждение к разрыву военного контракта.