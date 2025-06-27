Новый стандарт для подготовки киберспортсменов подготовили в России

Министерство спорта России разработало новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов. Он станет заменой двум предыдущим версиям документа, которые ранее не были приняты. Информация об этом появилась на официальном сайте для размещения нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.

Изменения могут вступить в силу с января 2026 года. Согласно тексту документа, для получения квалификации спортсменам нужно будет подтвердить уровень своей физической подготовки.

Желающие получить квалификацию киберспортсмена должны будут уложиться в ряд нормативов. Среди них — бег на 30 метров (не более 5,8 секунды для мальчиков, и не более 6,1 — для девочек), челночный бег по три подхода на 10 метров, отжимания от пола и другие упражнения. Кроме того, им предстоит выполнить клик-тест ведущей рукой — за 30 секунд нужно будет нажать на левую кнопку мыши не менее 180 раз.

Разработанный федеральный стандарт также регулирует деятельность уполномоченных за обучение киберспортсменов организаций. Их обяжут предоставлять необходимую спортивную экипировку, и, в случае проведения соревнований, оплачивать спортсменам проезд и жилье. Площадки, на которых будут проходить занятия киберспортсменов, должны быть оборудованы тренажерным залом, раздевалками, душевыми и медицинским пунктом.

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