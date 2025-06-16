ИИ скоро будет предсказывать ключевую ставку

В ближайшие годы ИИ сможет освоить макроэкономическое прогнозирование, включая расчет ключевой ставки ЦБ России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава бизнес-группы поиска «Яндекса» Дмитрий Масюк.

«Уже сейчас „Алиса“ может помочь разобраться в сложных вопросах, и я уверен, что технологическая готовность к тому, чтобы добавлять ценности к подобного рода прогнозам станет доступна в ближайшие несколько лет», — сказал он.

Так Масюк ответил на вопрос, через какое время нейросети смогут предугадывать ключевую ставку.

Он отметил, что внедрение искусственного интеллекта в такие сферы неизбежно. При этом до совершенства еще далеко.

Ранее зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко заявила 360.ru, что в Госдуме начали разрабатывать законопроект, регулирующий применение ИИ в образовательных учреждениях. По ее словам, искусственный интеллект должен стать инструментом, повышающим качество образования.