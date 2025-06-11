В Госдуме высказались о внедрении ИИ в образование

Вопрос перспективы использования искусственного интеллекта в школах стал все чаще обсуждаться среди депутатов и чиновников. Сейчас в Госдуме начали разработку законопроекта, который будет регулировать применение новых технологий в общеобразовательных организациях. Об этом в разговоре с 360.ru заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по разработке законодательного базиса применения искусственного интеллекта, которая займется законодательным обеспечением „национально ориентированного“ ИИ. <… > ИИ должен служить инструментом, повышающим качество образования», — рассказала Харченко.

Работу инициативной группы возглавил вице-спикер парламента Александр Бабаков. Депутаты намерены разработать меры для регулирования использования ИИ в работе учителей, а также прописать правила для взаимодействия с нейросетями обучающихся и учителей.

Харченко подчеркнула, что ИИ не будет разрешен для выполнения домашних заданий, но ученики смогут использовать его в аналитической, проектной деятельности, в системе дополнительного образования и получения IT-компетенций.

По мнению заслуженного учителя России, доктора педагогических наук, директора школы № 109 Евгения Ямбурга, искусственный интеллект не может полностью заменить труд преподавателя и усилия учеников, но представить учебный процесс без современных технологий невозможно.

«Нельзя отменить использование искусственного интеллекта. Наши ребята сегодня на международных олимпиадах демонстрируют выдающиеся достижения первые места, используют и искусственный интеллект, и нейросвязи. И домашние задания нужны, и искусственный интеллект тоже. Он позволяет очень много времени экономить для решения более серьезных задач», — сказал он.