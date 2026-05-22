ИИ для изучения Библии. Священник объяснил, как правильно пользоваться нейросетью

Священник РПЦ Феоктист заявил, что можно использовать ИИ для изучения Библии

Philippe Lissac/Godong
Фото: Philippe Lissac/Godong/www.globallookpress.com

Искусственный интеллект подходит для изучения Библии, если пользоваться им правильно, запрашивая источники. Об этом член комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации, епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов) сообщил ТАСС.

Он объяснил, что ИИ на вопросы о Библии выдаст, скорее всего, цитаты Святоотеческого наследия. Священнослужитель не увидел в этом ничего плохого, но посоветовал делать более расширенные запросы.

«Их [цитаты] можно перепроверить, если они смущают. Поэтому я не вижу ничего плохого», — сказал епископ Феоктист.

Гораздо информативнее, по его мнению, не быстрые ответы без анализа, а развернутые. Он предложил просить ИИ привести источники.

Ранее священник Давид Бобров заявил, что РПЦ не запрещала использовать ИИ. Он сравнил современные технологии с молотком, который можно использовать для созидания или во вред.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте