ИИ для изучения Библии. Священник объяснил, как правильно пользоваться нейросетью

Священник РПЦ Феоктист заявил, что можно использовать ИИ для изучения Библии

Искусственный интеллект подходит для изучения Библии, если пользоваться им правильно, запрашивая источники. Об этом член комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации, епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов) сообщил ТАСС .

Он объяснил, что ИИ на вопросы о Библии выдаст, скорее всего, цитаты Святоотеческого наследия. Священнослужитель не увидел в этом ничего плохого, но посоветовал делать более расширенные запросы.

«Их [цитаты] можно перепроверить, если они смущают. Поэтому я не вижу ничего плохого», — сказал епископ Феоктист.

Гораздо информативнее, по его мнению, не быстрые ответы без анализа, а развернутые. Он предложил просить ИИ привести источники.

Ранее священник Давид Бобров заявил, что РПЦ не запрещала использовать ИИ. Он сравнил современные технологии с молотком, который можно использовать для созидания или во вред.