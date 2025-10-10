Священник Бобров сообщил, что церковь не накладывает официальных запретов на применение ИИ

Священник Русской православной церкви Давид Бобров изложил позицию РПЦ относительно использования искусственного интеллекта и нейросетей. По его словам, церковь не накладывает официальных запретов на применение новых технологий, рассматривая их не как зло, а как инструмент, способный приносить как пользу, так и вред. Об этом написал Life.ru .

Как отмечал Бобров, искусственный интеллект похож на обычный молоток: он может применяться для созидательных целей, таких как строительство храмов, но может использоваться и для негативных действий, таких как разрушение.

Основа христианского взгляда на ИИ состоит в оценке того, насколько сильно человек полагается на технологии, не забывая при этом о ценности человеческих взаимоотношений и молитвенной практики. Искусственный интеллект способен заменить некоторые рутинные операции, но неспособен полноценно воспроизвести чувства любви, сострадания и искренности, присущие живой душе.