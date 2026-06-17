Игумен Варфоломей подчеркнул, что Петров пост не такой строгий как Великий

Петров пост, также известный как Апостольский, начинается через неделю после праздника святой Троицы и завершается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Его продолжительность варьируется от 8 до 42 дней в зависимости от даты Пасхи.

Игумен Варфоломей отметил, что Церковь установила обычай поститься после радостных дней, посвященных Господу. Он подчеркнул, что Петров пост не такой строгий как Великий: в некоторые дни разрешается рыба, в память о том, что апостол Петр был рыбаком.

Священник подчеркнул, что главное в посте — не ограничение в пище, а духовное очищение. В этот период верующие сосредотачиваются на молитвах и чтении Деяний апостолов, покаянии и борьбе со своими страстями. Также важно проявлять себя в делах милосердия, которые заключаются не только в финансовой поддержке нуждающихся, но и в добрых делах.