Игру Hamster Kombat предложили запретить в России

Telegram-игру Hamster Kombat, организаторы которой обещают когда-нибудь перевести виртуальные монеты в криптовалюту, необходимо запретить. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете» .

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — высказался он.

По его мнению, это особенно влияет на тех людей, которые не хотят работать, но при этом мечтают разбогатеть с минимальными усилиями. Парламентарий обратил внимание на дополнительные задания в этой игре.

За просмотр «Хомячьих новостей» на YouTube, в которых рассказывают об инвестиционных трендах, игрок может получить сразу 100 тысяч «хомякоинов». Последнее видео набрало свыше пяти миллионов просмотров за 22 часа. Аксаков назвал происходящее «чуть ли не психозом».

Пользователи Hamster Kombat рискуют остаться без Telegram. По информации «Лаборатории Касперского», злоумышленники в Сети начали воровать российские аккаунты под видом сервиса для вывода денег из игры.