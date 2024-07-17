Мошенники начали воровать Telegram-аккаунты пользователей игры Hamster Kombat

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Сетевые злоумышленники начали воровать аккаунты пользователей Telegram из России под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Лаборатории Касперского».

Специалисты компании вскрыли схему, при которой мошенники отправляют пользователям ссылки на фишинговый ресурс, предназначенный для авторизации в сервисе. С его помощью якобы можно вывести монеты из Hamster Kombat и перевести их в рубли.

«Чтобы это сделать, необходимо авторизоваться в своем Telegram на другом сайте. На самом деле злоумышленники таким образом крадут личные аккаунты в мессенджере», — отметили в «Лаборатории Касперского».

Старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова добавила, что нужно не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и подключить на аккаунт двухфакторную аутентификацию.

Ранее криптоэксперт Сергей Михеев посоветовал россиянам не покупать токены Hamster Kombat на этапе предпродажи.

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