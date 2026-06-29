Сегодня 22:58 Мошенники нацелились на отличников. Почему ответственные дети стали главными жертвами Психолог Покусаева: ответственные дети часто становятся жертвами мошенников 0 0 0 Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Многие родители уверены, что в неприятности обычно попадают трудные подростки, а их послушные и ответственные дети никогда не станут жертвами телефонных мошенников. Но они очень ошибаются. Почему дети из благополучных семей становятся легкой добычей для злоумышленников и как один звонок может полностью изменить их жизнь, выяснил 360.ru.

Почему мошенники нацелились на детей

Отличник из благополучной семьи, имеющий различные увлечения и никогда не попадавший в неприятности, — это портрет современного подростка, который чаще всего оказывается в сетях телефонных мошенников. Об этом в комментарии ТАСС заявила руководитель проекта «Перезвони сам» московского департамента информационных технологий Валентина Шилина. Она подчеркнула, что речь идет о школьниках в возрасте от 14 до 17 лет. «Для меня было большим открытием, что это как раз дети из хороших, полных семей, которые имеют увлечения, ходят в какие-то секции, являются ответственными. И вот эта ответственность иногда их немножечко подводит», — заявила Шилина.

По ее словам, этой чертой характера современных подростков пользуются злоумышленники, которые под различными предлогами заставляют потенциальных жертв выполнять свои задания. Они полностью уверены, что ответственный ребенок выполнит все, что ему поручат.

Как вербуют подростков

Дети из благополучных семей часто окружены вниманием близких, они учатся в хороших школах с такими же сверстниками. Все это создает иллюзию безопасного мира, который в реальности наполнен достаточным количеством зла. Такой детской наивностью и пользуются злоумышленники, рассказала 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Она отметила, что вторым фактором, которым подростки привлекают мошенников, являются карманные деньги.

«Чаще всего деньги хранятся на дебетовых картах и подростки пользуются банковскими приложениями. Обычно мошенники начинают с небольших сумм, что делает подростков особенно уязвимыми», — заявила Покусаева. Психолог добавила, что первый же перевод становится капканом для ребенка. Просивший денег злоумышленник тут же переходит к угрозам, что деньги ушли в ВСУ и за это ответственность понесут родители. Страх и любовь к близким в юном возрасте особенно сильные, поэтому мошенники ловят подростков именно на этих эмоциях. «Я работаю судебным экспертом и у меня уже было несколько таких дел, когда детям и подросткам говорили, что твои родители сядут, ты их подвергаешь опасности, поэтому давай, искупай свою ошибку. Мошенники подают все как помощь государственным органам, усиливая давление на ответственность», — пояснила собеседница 360.ru. В качестве примера Покусаева привела случай, когда школьника заставили купить болгарку и заставили распиливать сейфы, которые ему привозили. Юноша находился в полной уверенности, что помогает ФСБ.

Психолог добавила, что подростковая психика делит мир на черное и белое без каких-либо полутонов, поэтому любые приказы чаще всего они выполняют с полной ответственностью.

С учетом того, что подростковый возраст сейчас значительно сместился и взросление наступает позже, то в сети мошенников попадают и те, кому до совершеннолетия осталось совсем чуть-чуть. «Подростковый максимализм длится дольше, а взрослое понимание, что все нужно подвергать сомнению, сейчас приходит намного позже. При этом подростки уверены, что они уже самостоятельные и считают, что сами справятся со своими неприятностями, не прибегая к помощи родителей», — отметила Покусаева. Она подчеркнула, что здесь также есть и вина родителей, которые из-за большой занятости на работе часто отстранены от жизни ребенка. «У меня есть несколько дел, когда дети ничего не говорили родителям о том, что уже несколько дней находятся под давлением мошенников. Взрослые узнавали, когда ребенка уже приняла полиция, потому что мошенники не только обманывают подростков, а превращают их в соучастников преступлений, а родители ничего этого не замечали», — заявила Покусаева.

К чему приводит подростков чрезмерная ответственность

Современные дети, на которых ложится ответственность за решение взрослых вопросов, таких как помощь с младшими братьями и сестрами, работа по дому и других, менее подвержены влиянию посторонних, заявила Покусаева. У таких подростков быстро появляется критический взгляд на мир, поэтому к внешним угрозам они относятся более настороженно.

Фото: РИА «Новости»

Но в этом случае главное не взваливать на школьников чрезмерную нагрузку, потому что есть риск, что компенсация недополученного в юности начнется в зрелом возрасте. «У меня есть пример, когда девочка не пережила подростковый возраст. Она была очень послушная, удобная для родителей, отличница. Подростковый возраст накрыл ее в 35 лет, когда она начала одеваться как школьница, отбила у своей дочери парня намного ее моложе», — рассказала Покусаева. Психолог отметила, что такая компенсация прошла в неадекватной форме, поэтому подросткам нужно давать жить так, как им удобно. «Чрезмерная самостоятельность удобна для родителей, но ранее взросление тоже не всегда хорошо. Особенно, если подростку дают обязанности, которые не свойственны его возрасту», — заявила собеседница 360.ru. Тревогу родителям нужно бить в случаях, когда подросток начинает указывать взрослым на то, что они делают неправильно или не так. Это уже повод снять с него достаточное количество обязанностей.