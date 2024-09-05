В Госдуме решили отказать мигрантам в праве привозить семьи в Россию

Володин заявил, что против права мигрантов перевозить семьи в Россию

Семьи низкоквалифицированных мигрантов, которые отправляются в Россию на заработки, не должны ехать вместе с ними. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин на выездном совещании совета нижней палаты парламента в Самаре.

Он подчеркнул, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста отвечать должно пригласившее его предприятие.

«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких.», — привела слова Володина пресс-служба Госдумы.

Вопрос, добавил он, уже находится на обсуждении. Депутаты рассматривают пробел в законодательстве, который позволяет это делать.

Наведение порядка в сфере миграционной политики Володин назвал приоритетным в работе Госдумы и отметил, что в этой сфере приняли уже шесть законов.

«Еще ряд законопроектов находится сейчас в портфеле ГД. Есть инициативы от депутатов Самарской области, от представителей разных фракций», — обратил внимание Володин, уточнив, что рассмотрят их до конца 2024 года.

Он указал на необходимость найти решение для проблем, которые волнуют россиян. С одной стороны, пояснил председатель Госдумы, нужно стараться сделать все, чтобы трудовая миграция помогала в задачах развития экономики.

«С другой — чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем», — заключил Володин.

Жители России все чаще обращают внимание на проблемы с мигрантами в стране. Приезжие зачастую стараются навязать свои порядки местному населению и открыто демонстрируют свое негативное отношение. В СК отмечали, что подобная ситуация в том числе сложилась из-за попустительства должностных лиц.