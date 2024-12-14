Идею выплаты 13-й пенсии на день рождения назвали нежизнеспособной

Идея выплачивать россиянам 13-ю пенсию в честь дня рождения нежизнеспособна. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий считает, что такой законопроект не примут ни в 2024-м, ни в 2025-м году, потому что у страховой пенсии совсем другая природа. Для ее получения необходимо иметь индивидуальные пенсионные коэффициенты и соответствующий стаж.

По словам депутата, пенсионный кошелек россиян формируется их взносов работающих граждан. Он рассчитан с учетом критериев, которые предлагает пенсионный бюджет.

«Кроме пенсий есть и другие обязательства, с помощью которых бюджет поддерживает граждан. Поэтому выделение средств для 13-й пенсии создаст дисбаланс. К этим обязательствам относятся единовременные денежные выплаты, материнский капитал, единое пособие на ребенка из нуждающейся семьи и другие», — отметила Бессараб.

Ранее россияне назвали приемлемой пенсию в 110 тысяч рублей.