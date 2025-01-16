Идею увеличения пособия по уходу за ребенком до 60% назвали непросчитанной

Предложение фракции ЛДПР увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 60% можно назвать нереалистичным и непросчитанным. Об этом 360.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

С инициативой выступила группа депутатов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Парламентарии предложили увеличить пособие по уходу за ребенком возрастом до полутора лет с 40 до 60% среднего заработка родителя.

«Это достаточно непросчитанное предложение. Работодатели уплачивают за сотрудников страховые взносы, которые при нормальных условиях труда составляют 30%. Из них 22% уходят на пенсионное обеспечение, а оставшиеся 8% делятся на социальное и обязательное медицинское страхование. И при увеличении формировании увеличенных страховых взносов система не справится с нагрузкой. Мы же не платим 60% взносов. Чтобы средств хватило на такое увеличение пособий, необходимо увеличивать и взносы», — пояснила Бессараб.

Она допустила, что авторы инициативы и сами, скорее всего, понимали, что проект не пройдет, однако им хотелось попытаться. Депутат также напомнила, что пособие растет и индексируется с каждым годом.

Ранее россиянам рассказали об увеличении размера пособия по родам и беременности. Максимальная сумма пособия превысит один миллион рублей.