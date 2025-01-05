Россиянам напомнили об увеличении размера пособия по родам и беременности

Соцфонд: максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 млн рублей

Размер выплат пособий по беременности и родам в 2025 году увеличился. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда .

В ведомстве напомнили, что итоговая сумма выплат рассчитывается из среднего заработка женщины за два года, которые она отработала до декретного отпуска.

Также сумма выплаты привязана к размеру минимального размера оплаты труда, которая в 2025 году составляет 22 440 рублей в месяц.

Минимальная сумма пособий по беременности и родам за 140 дней составит 103 285 рублей, максимальная — 794 355 рублей.

Если женщина уйдет в декретный отпуск на 156 дней, то минимальная сумма, на которую она может рассчитывать составит 115 089 рублей и 885 139 рублей максимальная.

Самый длительный декрет составляет 194 дня. Поэтому минимальный размер выплат за этот срок: 143 123 рубля, а максимальный один миллион 100 750 рублей.

Ранее эксперт Президентской академии Марина Солодовникова напомнила, что в 2025 году работающим пенсионерам проведут первую за девять лет индексацию пенсий.

Она посоветовала тем, кто хочет получить повышенные выплаты, уволиться с работы на один месяц, чтобы при перерасчете учли пропущенные года, когда индексация не проводилась.

Такой вариант предусмотрели, чтобы россияне, которые достигли пенсионного возраста, но продолжили работать, могли получить более значимую прибавку.