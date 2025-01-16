Депутаты выступили за увеличение размера пособий по уходу за ребенком

Законопроект об увеличении пособий по уходу за ребенком внесли в Госдуму

Увеличить размер пособия по уходу за ребенком с 40 до 60% среднего заработка за год ушедшего в декрет родителя предложили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Внесенный на рассмотрение законопроект разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы пояснили, что сейчас минимальный размер пособия по уходу за ребенком с учетом индексации составляет 9277 рублей, что меньше минимальной суммы прожиточного минимума в 12 592 рубля.

Парламентарии предложили ликвидировать подобную несправедливость и повысить размер выплат по уходу за ребенком с 40 до 60% от среднего за год заработка родителя, а также определить, что размер минимальной выплаты не должен быть меньше установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка.

«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком поспособствует росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния», — подчеркнули авторы законопроекта.

Социальный фонд напомнил, что в 2025 году размер пособий по беременности и родам увеличили в 2025 году после индексации минимального размера оплаты труда. В ведомстве напомнили, что размер выплаты рассчитывается из среднего заработка женщины за два года, которые она работала до ухода в декрет.