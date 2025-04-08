Идею проверки статуса брака на «Госуслугах» объяснили ростом разводов из-за измен

Измены стали все более распространенным явлением в российском обществе по сравнению с предыдущими годами. По данным недавнего опроса ВЦИОМ, 74% респондентов сталкивались с ними в своем окружении, при этом в период с 2007 по 2023 год показатель составлял 55-60%. Неожиданный инструмент борьбы с изменами предложили общественники из организации «Сорок сороков».

Свое беспокойство вокруг популярности измен они объяснили уязвимым положением женщин, которые могут забеременеть от своего партнера, не подозревая, что он на самом деле женат. И бросать свою супругу ради нее не собирается.

«В результате, когда женщина рожает, она становится матерью-одиночкой, а ребенок вынужден расти без отца в неполной семье. По данным Росстата, около 30% разводов в России связаны с изменами одного из партнеров», — подчеркивают представители организации.

Также они обратили внимание на то, что повторные измены часто становятся причиной окончательного расставания. Для предотвращения таких инцидентов и с целью укрепления института семьи, по их мнению, вполне возможно проработать механизм проверки статуса состояния в браке.

«Наличие этой функции и понимание того, что обман об отсутствии брака, если таковой имеется, может быть раскрыт, станет поводом задуматься, так ли нужно ставить под угрозу имеющийся брак, а добросовестному партнеру, который рассматривает возможность серьезных отношений», — уточнили они в комментарии 360.ru.

Организовать такую проверку «Сорок сороков» предлагает на базе сервиса «Госуслуги», где при заполнении формы из ФИО, даты рождения и субъекта, в котором зарегистрирован проверяемый, будет направляться запрос в отделы ЗАГС на проверку наличия или отсутствия зарегистрированного брака.

«Использование системы „Госуслуги“ позволит избежать бесконтрольной проверки граждан на наличие или отсутствие зарегистрированного брака, даст возможность отслеживать лиц, которые запрашивали эту информацию», -выразили уверенность активисты.