В Госдуме поддержали идею создания реестра женатых для проверки при знакомстве

Создание в России реестра граждан, состоящих в браке, поможет избежать обмана при знакомствах. Об этом 360.ru сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Политик поддержал инициативу центра «Сорок сороков». По его словам, россиянам стоит предоставить возможность с помощью запроса через «Госуслуги» выяснять семейный статус новых знакомых.

«В целом это открытая информация. Можно будет получить не данные супруга или супруги, а сам факт, состоит ли человек в браке», — сказал Милонов.

Депутат напомнил о своей идее создания сервиса знакомств с авторизацией через «Госуслуги», доступ к которой не смогут получать двоеженцы, изменщики и женщины с низкой социальной ответственностью.

«Также можно сделать фильтр по задолженности по алиментам. Порядочные, нормальные люди, желающие найти вторую половинку, смогут безопасно находиться на таком сайте», — подчеркнул Милонов.

Ранее стало известно, что центр «Сорок сороков» направил инициативу по созданию реестра женатых главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.