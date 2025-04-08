В России предложили создать реестр женатых для проверки при знакомстве

Центр «Сорок сороков» направил обращение в Госдуму с предложением создать в России реестр граждан, состоящих в браке. Об этом сообщил Life .

По словам правозащитников, такая система позволит при знакомстве проверить семейный статус своего спутника и избежать обмана, что в итоге поможет снизить количество матерей-одиночек в стране.

Также реестр заставит задуматься о своих действия самих потенциальных изменщиков, поскольку они будут понимать, что ложь может вскрыться в любой момент.

Предложение направили главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Если инициативу примут, возможность отследить женатых россиян появится в «Госуслугах».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование на тему измен в отношениях. Оказалось, что с неверностью второй половинки сталкивались 42% опрошенных.