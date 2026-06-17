HR-эксперт Мурадян заявил, что работники могут столкнуться с увеличением нагрузки при сохранении зарплаты

В ближайшем будущем, по прогнозам HR-эксперта и руководителя агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадяна, работники могут столкнуться с увеличением нагрузки при сохранении прежнего уровня заработной платы. Об этом написало ИА НСН .

Он отметил, что с внедрением нейросетей и искусственного интеллекта в рабочие процессы, сотрудники будут вынуждены выполнять больше задач за то же время.

«Знаете, какое будущее нас ждет с этими нейросетями? Работать будем больше, а получать столько же! Ну, у вас же теперь появилось как будто семь рук — значит, вы можете за короткое время выполнять больше задач. Поэтому интенсивность нашего труда и выработка кратно вырастут, и объем задач на те же 160 часов увеличится, а зарплата останется на уровне оплаты труда одного сотрудника», — подчеркнул Мурадян.

Это заявление поднимает важные вопросы о том, как технологии могут изменить рынок труда и какие последствия это может иметь для работников. В то время как автоматизация и ИИ могут повысить производительность, они также могут привести к увеличению рабочего времени и стрессу, если не будет пересмотрена система оплаты труда.