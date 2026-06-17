HR-эксперт Мурадян указал на кадровый дефицит в игровой индустрии

Рост российской индустрии видеоигр сталкивается с серьезными препятствиями — нехваткой финансирования и квалифицированных кадров. Проблемы с поиском необходимых средств и специалистов испытывают более половины крупных игровых студий. Для успешного запуска и продвижения игр требуются значительные инвестиции, а также команды, способные эффективно работать над продуктом, экономикой проекта и продажами, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян в интервью Авторадио .

Кадровый дефицит ощущается не только в игровой индустрии. Мурадян указал на нехватку специалистов в различных секторах экономики: «У нас не хватает кадров в промышленности, стройке, транспорте, логистике, производстве, IT — ну вот в части высокотехнологичных направлений».

По его словам, ситуация в геймдеве ярко демонстрирует общую проблему: отрасль растет, но ей не хватает ресурсов для полноценного развития.

Мурадян отметил, что рынок становится более прагматичным и жестким, и финансирование получают только проекты с четкой экономической моделью. Высокие зарплаты сохраняются в сферах, требующих редких навыков и опыта, таких как IT, медицина, управление, кибербезопасность, инженерные специальности и квалифицированные рабочие профессии.