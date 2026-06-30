Хинштейн заявил о росте инвестиционной привлекательности Курской области

Режим свободной экономической зоны расширят на всю территорию Курской области для привлечения дополнительных инвестиций в регион. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что уже предварительно привлек потенциальных инвесторов, готовых вложить в семь крупных проектов 245 миллиардов рублей.

«Распространение режима СЭЗ — это очень важно, тем более что у региона есть серьезные преимущества. <…> В первую очередь энергетика. В этом году первый энергоблок Курской АЭС начал поставлять электроэнергию в единую энергосистему страны. Теперь у нас большой запас надежной и доступной энергии», — заявил Хинштейн.

Губернатор Курской области добавил, что считает своей главной задачей бесперебойную работу экономики, которую обеспечит расширение свободной экономической зоны на всю территорию.

По итогам первого квартала 2026 года Курская область вошла в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности в Центральном федеральном округе, пропустив вперед Москву и Московскую область. С начала года объем вложений от бизнеса составил 55 миллиардов рублей.

Также власти региона заключили 27 соглашений на ПМЭФ еще на 87 миллиардов. Договоры с компаниями А7, банком ПСБ предусматривают строительства нового здания Театра кукол и современного парка отдыха для семей с детьми.

Хинштейн подчеркнул, что, несмотря на сложное время, такая поддержка является вкладом в будущее и вселяет уверенность в завтрашнем дне.