Сегодня 15:24 Подписанные на ПМЭФ соглашения помогут в развитии Курской области 0 0 0 Фото: пресс-служба А7 Общество

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Александр Хинштейн

ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме подписали несколько соглашений, направленных на развитие Курской области. Они рассчитаны как на ближайшую перспективу, так и на будущее.

«Это вклад в будущее для курян. Несмотря на сложное время, которое мы переживаем, эта поддержка очень важна, потому что вселяет уверенность в завтрашний день», — подчеркнул губернатор Курской области Александр Хинштейн. Компания А7, ПСБ и региональное правительство заключили трехстороннее соглашение, в центре внимания которого находятся проекты, улучшающие городскую среду. «Бизнес должен быть социальным. Я могу сказать, что объекты будут реализованы максимально оперативно», — сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Фото: пресс-служба А7 / 360.ru 1/3 Фото: пресс-служба А7 / 360.ru 2/3 Фото: пресс-служба А7 / 360.ru 3/3

В рамках соглашения в Курсе планируют построить новое здание Театра кукол и современный парк отдыха для семей с детьми. Подобные локации уже сегодня есть в Бишкеке и Гагаузии, для России она будет первой.

«Уникальность этого парка не только в том, что он будет абсолютно новым. Самое важное — он будет абсолютно бесплатным для всех детей. Подобные парки мы строили и в Молдавии, и в Бишкеке», — пояснил генеральный директор A7 Илан Шор. Еще одним направлением совместной работы станет развитие кадрового потенциала. На полях форума компания подписала соглашения сразу с тремя ведущими вузами страны. Партнерство предусматривает запуск совместных образовательных программ, проведение стажировок, а также поддержку студентов. Кроме того, A7 будет участвовать в разработке программ подготовки специалистов с учетом потребностей современного рынка труда. «Сегодня компания — абсолютный лидер в нашей стране, с моей точки зрения, по инновационному развитию технологий трансграничных платежей. И те ноу-хау, которые реализуются и создаются в компании, по сути дела, обеспечивают значительную часть потока межгосударственных платежей из России в другие страны и наоборот», — отметил ректор Финансового университета Станислав Прокофьев. Подписанные на ПМЭФ соглашения охватывают сразу несколько направлений — от развития городской инфраструктуры до подготовки будущих специалистов. И если проекты в Курской области направлены на повышение качества жизни людей уже сегодня, то сотрудничество с университетами работает на долгосрочную перспективу, формируя кадровый потенциал для экономики завтрашнего дня.