Хинштейн выдвинется в Курскую область в ближайшее время

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что скоро отправится в регион и приступит к работе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Это огромная честь и большая ответственность — регион непростой, работы много. Сделаю все, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян», — сказал он.

Также Хинштейн заявил, что для нет большего счастья, чем служба нашей стране, нашему народу и нашему лидеру.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что новый губернатор Курской области имеет опыт работы в регионах и может решить проблемы населения. Парламентарий выразил уверенность, что бывший депутат поможет курянам.

Президент Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области 5 декабря. Занимавший этот пост Алексей Смирнов отправился в отставку.