Володин объяснил назначение Хинштейна губернатором

Новый губернатор Курской области Александр Хинштейн имеет опыт работы в регионах и способен решать проблемы населения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал журналистам его назначение, сообщило РИА «Новости» .

«Умеет работать в регионе. Избирался по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей. Несмотря на сложность, одерживал победу на конкурентной основе», — сказал он.

В Госдуме Хинштейн, по словам Володина, возглавлял один из ключевых комитетов. Председатель парламента уверен, что бывший депутат способен решать волнующие жителей проблемы, ведь он слышит людей и понимает их интересы.

Президент России Владимир Путин назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Занимавший этот пост Алексей Смирнов отправился в отставку.