Хинштейн рассказал, как изменилась его жизнь после назначения губернатором

Работа губернатором Курской области изменила чувство ответственности и восприятие происходящего. Об этом Александр Хинштейн рассказал в интервью ИС «Вести» .

По словам главы региона, одно дело — влиять на отдельные процессы, и совсем другое — понимать, что твои решения напрямую отражаются на судьбах людей.

«В регионе у нас более миллиона жителей. И регион прифронтовой», — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что после назначения начал иначе смотреть на события вокруг. Специальная военная операция изменила не только жизнь, но и сознание людей.

«Абсолютное большинство проявилось либо в ту, либо в другую сторону. Те, от кого мы не ожидали, оказались действительно патриотами, людьми с духом и со стержнем. И наоборот, те, кто казался нам достойными, оказались слабыми», — сказал он.

Хинштейн назвал СВО проверкой на прочность для всей страны и каждого человека.

Ранее губернатор Курской области поручил создать в муниципалитетах комиссии по этике и служебному поведению. Он напомнил главам районов, что даже сложные вопросы нужно решать дипломатично и без хамства.