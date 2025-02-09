Хинштейн предложил сделать горячую линию для борьбы с мародерами под Курском

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выдвинул идею организовать горячую линию, на которую можно будет сообщать информацию для пресечения случаев мародерства в регионе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале .

Хинштейн провел встречу с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов.

«Предложил создать горячую линию, помимо 112, куда каждый житель сможет сообщить о фактах мародерства, чтобы это сразу пресекать», — отметил он.

Также Хинштейн пообещал ввести компенсационные выплаты за утрату имущества. Увеличение компенсаций уже поддержал президент Владимир Путин, добавил он.

«Уже в ближайшее время эти цифры будут озвучены», — написал Хинштейн.

Врио главы региона после встречи высказался о финансовой ситуации. По его мнению, бюджет Курской области находится не просто в плохом, а в «очень плохом» положении. Он подчеркнул, что дефицит составляет «минус 17 миллиардов рублей».