Хинштейн жестко высказался по ситуации в Курской области
Хинштейн назвал «очень плохой» ситуацию с бюджетом в Курской области
Бюджет Курской области не просто в плохом, а в «очень плохом» положении. Такую оценку дал врио главы этого региона Александр Хинштейн, его процитировало РИА «Новости».
С таким заявлением чиновник выступил перед жителями трех приграничных курских районов. Местное издание 46TV также привело высказывание Хинштейна по общей сумме дефицита. Чиновник заявил, что в бюджете вверенной ему области «минус 17 миллиардов рублей».
Кроме того, как добавил врио губернатора, с июля 2024 года в бюджете накопилась крупная задолженность по выплатам семьям погибшим участникам специальной военной операции России на Украине. Хинштейн заявил, что обнаружил такую ситуацию «с ужасом и стыдом» в декабре, когда занял пост врио главы Курской области.
Региональные власти допустили долги и перед ранеными бойцами СВО. Компенсации для них в Курской области, объяснил Хинштейн, устроены так, что предусматривают лишь одну выплату: если солдат, получив ранение, после лечения возвращается на передовую и вновь оказывается в бою, получает травму — на повторную компенсацию он может не рассчитывать.
Руководитель региона отметил, что действующий подход к выплатам по ранениям является несправедливым. Власти намерены его изменить.
А по поводу долга за гибель людей, за ранения, вот сегодня ситуация с бюджетом Курской области она просто, она не просто плохая, она очень плохая
Александр Хинштейн
врио губернатора Курской области
Также врио главы региона рассказал, что из-за задержек в поступлении средств, которые «ну по разным причинам пока не дошли», власти на прошлой неделе были вынуждены закрывать семимесячные задолженности по оплате питания в пунктах временного размещения из резервных фондов.
Кроме того, Хинштейн обратил внимание, что вопросы, поднимаемые переселенцами, связаны с крупными суммами, которых в бюджете области просто нет.
Ранее стало известно, что Подмосковье отправило очередную партию гуманитарной помощи в Курскую область.