Хинштейн жестко высказался по ситуации в Курской области

Бюджет Курской области не просто в плохом, а в «очень плохом» положении. Такую оценку дал врио главы этого региона Александр Хинштейн, его процитировало РИА «Новости» .

С таким заявлением чиновник выступил перед жителями трех приграничных курских районов. Местное издание 46TV также привело высказывание Хинштейна по общей сумме дефицита. Чиновник заявил, что в бюджете вверенной ему области «минус 17 миллиардов рублей».

Кроме того, как добавил врио губернатора, с июля 2024 года в бюджете накопилась крупная задолженность по выплатам семьям погибшим участникам специальной военной операции России на Украине. Хинштейн заявил, что обнаружил такую ситуацию «с ужасом и стыдом» в декабре, когда занял пост врио главы Курской области.

Региональные власти допустили долги и перед ранеными бойцами СВО. Компенсации для них в Курской области, объяснил Хинштейн, устроены так, что предусматривают лишь одну выплату: если солдат, получив ранение, после лечения возвращается на передовую и вновь оказывается в бою, получает травму — на повторную компенсацию он может не рассчитывать.

Руководитель региона отметил, что действующий подход к выплатам по ранениям является несправедливым. Власти намерены его изменить.