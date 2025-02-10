Губернатор Камчатки Солодов кардинально изменил состав руководства края

Глава Камчатского края Владимир Солодов внес значительные кадровые изменения в правительстве региона. Об этом сообщила пресс-служба краевого кабмина.

Свой пост покинет председатель правительства Евгений Чекин, его место займет нынешний зампред Юлия Морозова. Также она продолжит курировать Минтуризма, Минэкономики и Минрыбхоза края.

Зампред Роман Василевский также оставил должность, его заменит Сергей Тюлькин, которому поручили курировать Минсельхоз, Минприроды и Министерство по ЧС.

Депутат Заксобрания Оксана Герасимова станет вице-губернатором и займется координацией работы зампредов. Евгения Позднякова поставили на пост зампреда, курирующего нацпроекты и Минфин. Виктория Сивак займется вопросами здравоохранения, Минспорт перейдет к Павлу Ясевичу и Александра Лебедева будет отвечать за новый межвузовский кампус.

В конце января Солодов после проверки потребовал снять с должности ответственного за благоустройство Петропавловска-Камчатского. По его словам, город «содержится ужасно».